Billie Eilish et Justin Bieber s’engagent pour la cause environnementale

Justin Bieber n’est pas le seul artiste à donner un ton plus politique à sa tournée mondiale. Billie Eilish se servira de sa prochaine tournée "Happier Than Ever" pour alerter les mélomanes sur l’urgence climatique. Elle a collaboré avec l’ONG Reverb pour rendre cet événement aussi écologique que possible. Au programme : des options de restauration végétaliennes, des fontaines à eau pour encourager le public à utiliser des gourdes et des produits dérivés fabriqués à partir de matières recyclées. Toutes ces initiatives ont un seul et même but : encourager les jeunes à adopter un mode de vie plus écoresponsable.