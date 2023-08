Billie Eilish : Elle ne fera jamais de musique sans cette personne

Finneas O’Connell est un auteur, producteur et interprète de tout juste 26 ans. Si vous savez peut-être maintenant qu’il est derrière beaucoup de titres de sa sœur, Billie, il est aussi le producteur de "Lose You to Love Me" de Selena Gomez, de "I Hate Everybody" de Halsey ou encore de "Lonely" de Justin Bieber. Ce talentueux producteur mène également une carrière solo avec des titres comme "Let’s Fall in Love Tonight" ou "Break my Heart Again".

Nous voilà donc prévenus, la chanteuse ne fera pas de musique sans la coopération de son frère. On vous rappelle que Billie Eilish sera présente au Pukkelpop. Retrouvez le compte rendu de son concert samedi sur Tipik !