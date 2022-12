"Billie Eilish" dans un porno : la pratique du deepfake est un fléau

Dans le cas de Billie Eilish, il sera difficile de retrouver l’auteur mais le deepfake porn et, plus largement, le revenge porn concerne les individus lambda. La pratique, devenue un réel fléau, est pourtant lourdement réprimandée.

En Belgique, par exemple, la Chambre a adopté à l’unanimité la proposition de loi de Vanessa Matz (cdH) en 2020. Comme l’a noté Maître Alexandre Cassart sur le site d’informations juridiques Lexing.be, déjà répréhensible depuis 2016, le revenge porn expose désormais son auteur à des sanctions plus lourdes.

Comme auparavant, l’auteur risque 5 à 10 ans d’emprisonnement si la victime a entre 16 et 18 ans, et de 10 à 15 ans si la victime a moins de 16 ans. Mais depuis 2020, il est à noter que si l’auteur n’a agi que par pure méchanceté (et c’est généralement le cas) ou dans un but lucratif, le seuil minimal de la peine de prison est d’1 an. Ce qui signifie qu’un mandat d’arrêt peut être décerné par un juge d’instruction. Une lourde amende allant de 1.600 € à 80.000 € est également prévue d’après l’article 371/2 du Code pénal.

La victime peut demander que le contenu soit masqué ou carrément supprimé. Dans ce cas, le Président du tribunal de première instance fait parvenir la demande aux opérateurs qui doivent s’y conformer dans un délai de 6 heures. Si le délai n’est pas respecté, les opérateurs s’exposent à une peine allant de 1.600 € à 120.000 €. Par ailleurs, les diffuseurs du contenu litigieux peuvent également être punis.