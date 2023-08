Billie Eilish, bientôt au Pukkelpop, aura une ferme solaire pour alimenter son set à Lollapalooza

Pour alimenter son set à Lollapalooza, Billie Eilish utilisera des batteries à zéro émission chargées par une ferme solaire.

Dans le cadre du Music Decarbinazation Project que Billie Eilish a fondé en collaboration avec REVERB, une association environnementale à but non lucratif avec qui elle a fait équipe en 2022 pour lancer un sommet de 6 jours sur le climat (Overheated), la chanteuse utilisera partiellement de l’énergie verte lors de son set à Lollapalooza. En effet, comme on peut le lire sur Consequence, "les systèmes de batterie à zéro émission alimentant partiellement le set d’Eilish seront chargés par une ferme solaire temporaire construite sur le terrain du festival par Overdrive Energy Solutions".

Le co-fondateur de REVERB, Adam Gardner, s’est exprimé sur l’action via un communiqué : "Nous espérons et croyons que ce sera un moment décisif pour l’industrie de la musique. Il existe de vraies solutions climatiques disponibles de nos jours. En présentant cette technologie avec l’une des artistes les plus populaires du monde, sur l’une des scènes de festival les plus vénérées, nous accélérons la transition nécessaire vers un avenir décarboné, pour la musique et au-delà."