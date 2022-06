Billie Eilish avait un sosie à Coachella !

Et Billie Eilish vient de le raconter à Apple Music : " J’avais une doublure, une de mes danseuses. On lui a donné une perruque noire avec des chignons ainsi qu’un masque et des lunettes de soleil. Tout le monde a pensé que c’était moi. J’ai mis un gros manteau noir, une capuche et des lunettes ". Et hop, le tour était joué. Mais maintenant qu’elle a vendu la mèche, pas sûr que le coup d’une sosie fonctionne encore aussi bien pour une prochaine fois !

Ce mercredi débute un autre grand festival, Glastonbury, Eilish y est la tête d’affiche ce vendredi, aux côtés de grands noms comme Paul McCartney et Kendrick Lamar, et elle est moyennement à l’aise avec cette place qu’on lui donne : " C’est l’opportunité de toute une vie de faire ça. Et j’ai toujours l’impression que je ne le mérite pas, et je pense que c’est une bonne chose mais ça vous fait douter de tout. Je me dis " Pourquoi m’avez-vous choisi ? " Mais en même temps, c’est pour ça que j’ai hâte et que je suis ravie à l’idée d’être la plus jeune personne à m’y produire. "