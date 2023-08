Billie Eilish au Pukkelpop : show enflammé, fans euphoriques et consécration d’une légende

Les premiers titres s’enchaînent dans des habillages lumineux rouges saignant et des jeux pyrotechniques impressionnants, "Therefore I Am" et "my strange addiction" élèvent le caractère fiévreux et dansant de la pop de Billie, qui vogue entre les styles tout en misant sur une bonne dose d’énergie pour débuter. Sa voix se fait timide, murmurée, presque inaudible en début de show, ce qui rajoute du cachet pour certains, et laisse les autres dubitatifs. Heureusement, alors que les lights virent au bleu et que l’atmosphère se détend pour quelques ballades plus douces, sa voix se fait cristalline et impeccable. Superstar tout-terrain.

"idontwannabeyouanymore" et "lovely", son featuring avec Khalid, font frissonner le public, avant que le très jazzy "my future" redonne des couleurs à l’ensemble et que le sensuel "Billie Bossa Nova", chanson "qui parle de sexe" partage-t-elle malicieusement, câline la foule langoureusement. Un drapeau LGBT lui est lancé, et la chanteuse s’enroule dedans, générant l’effervescence de son audience. L’icône de la Gen Z, sans aucun doute, mais également de toutes les autres, qui ne peuvent s’empêcher de décrocher un sourire face à la maestria qui se déroule sous leurs yeux.