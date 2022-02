Billie Eilish arrête son concert à Atlanta pour venir en aide à une fan

Ce 5 février, Billie Eilish se produisait à la State Farm Arena à Atlanta. Ce n’était que le 2e concert de sa tournée mondiale Happier Than Ever qui a débuté deux jours plus tôt à La Nouvelle Orléans et qui passera par Anvers le mardi 28 juin. Au beau milieu du show, elle a remarqué une fan en détresse respiratoire dans le front stage et a tout arrêté.

"Tu as besoin d’un inhalateur ?" demande tout à coup Billie à la jeune femme. Le moment a été filmé par de nombreux spectateurs et publié sur les réseaux sociaux. On y voit la chanteuse se tourner vers la sécurité et leur demander de trouver un inhalateur : "Est-ce qu’on a un inhalateur ? Est-ce qu’on peut en trouver un ?…"

Quelques instants passent pendant que le staff vérifie l’état de la jeune fille. Pendant ce temps, Billie Eilish s’adresse aux milliers de fans de la State Farm : "C’est OK… donnez-lui du temps. Ne vous bousculez pas, pas de mouvement de foule." Et après une longue attente, la jeune américaine annonce au micro : "C’est bon, on en a un, …".

Quelques secondes plus tard, avant de reprendre son show, Billie demandera à la personne si, oui ou non, elle souhaite être évacuée de la salle en lui adressant un "I love you". "J’attends que les gens aillent mieux avant de reprendre", ajoutera-t-elle dans un autre extrait publié par TMZ, peut-être une forme de message au comportement de Travis Scott lors du dramatique festival Astroworld ? Ce n’est en tout cas pas la première fois que Billie Eilish met son show sur pause pour venir en aide à ses fans.

Quant à la jeune fan en question, elle semblait bien tirée d’affaire et est restée dans le public pour profiter de la suite du concert. Une soirée dont elle se souviendra certainement longtemps !