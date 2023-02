Billie Eilish a interviewé Lana del Rey : "Tu as vraiment ouvert la voie à tout le monde"

Le nouvel album de Lana Del Rey, le 9e, Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd, sortira le 24 mars. Et cette semaine, la chanteuse américaine apparaît en couverture du nouveau numéro du célèbre magazine américain Interview, où on peut lire un long entretien qu’elle a accordé à… Billie Eilish, qui sera au Pukkelpop cet été.

Le magazine a organisé ce tête à tête entre Lana et Billie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le courant est très bien passé entre les deux stars. Un moment de complicité où Billie parle à Lana de son influence, en disant : "C. Les gens essaient de te ressembler depuis que tu as commencé. J’en parle souvent avec mon frère Finneas. Tu as changé la façon dont l’industrie de la musique entend et voit la musique, et tu as même changé la façon dont les gens ont envie de chanter". Devant ce torrent de louanges, Lana a ri et a répondu : "C’est incroyable parce que j’aime tellement ce que tu fais", et Billie a riposté : "C’est à cause de toi, meuf !".

En ce qui concerne ses propres influences, la reine du glamour et de la mélancolie a déclaré : "En ce qui concerne tous ceux qui m’ont ouvert la voie, je citerais Cat Power qui a livré ses chansons dans les années 90 et au début des années 2000, et même maintenant – nous avons fait une tournée ensemble et je lui ai dit tant de fois : "Je devrais faire comme toi". J’étais une haute soprano, je chantais dans un registre très aigu mais Cat Power chantait comme si elle parlait comme je te parle maintenant et ses tonalités basses étaient si inspirantes. Je me suis dit : " Oh mon Dieu, je pourrais chanter comme ça. C’est tellement mieux. J’ai essayé et je me suis rendu compte que j’avais aussi un registre bas. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que je pourrais avoir une chance".

"Ensuite, j’ai regardé ce documentaire quand j’avais 20 ans intitulé The Devil et Daniel Johnston. Et en voyant que cet artiste était si différent et qu’il était pourtant devenu un peu culte pour un grand nombre de fans, alors j’ai réalisé que je pourrais tenter ma chance. […] Je n’ai pas déménagé à New York avant l’âge de 18 ans, et c’est à ce moment-là que j’ai entendu pour la première fois autre chose qu’Eminem, la country et NPR [National Public Radio]. Tout d’un coup, j’ai pris un putain de cours intensif de musique. Et ma vie d’artiste a vraiment commencé."

"Tout ce que tu me dis me fait exploser l’esprit", lui a répondu Billie. "Tu ne réaliseras jamais assez l’impact que tu as eu sur moi, sur ma vie."