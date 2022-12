Billie Eilish a admis se sentir plus sexy en portant des vêtements masculins

Dans le cadre d’une interview pour Highsnobiety, Billie Eilish a admis se sentir plus sexy en arborant un style plus masculin car lorsqu’elle a s’est présenté avec un look plus girly, elle a remarqué un changement de comportement à son égard.

Si Coco Chanel a dit "La mode se démode. Le style, jamais.", Billie Eilish, quant à elle, dit que " Le style est une expérience profondément personnelle et intime". Ce que l’artiste de bientôt 21 ans veut dire par là c’est que le style d’une personne ne la définit pas car tout comme elle, n’importe qui peut passer d’une extrême à l’autre juste par envie.

Interrogée par Highsnobiety, Billie Eilish a abordé le sujet du changement de son style vestimentaire. Connue pour porter des vêtements très amples, l’interprète de "Bad Guy" est passée du coq à l’âne lorsqu’elle a sorti son second album.

En 2019, le monde découvre l’album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?" de la jeune artiste aux cheveux verts fluorescents qui se maquille très peu et qui est adepte de vêtements larges. "Les gens définissaient l’ado que j’étais. J'avais l'impression que je ne pouvais pas changer.", a-t-elle confié.

Mais lorsque son deuxième projet Happier Than Ever" sort en 2021, Eilish nous montre une nouvelle facette de sa personnalité. L'album qui s'ouvre sur "Getting Older", une chanson détaillant son évolution, explore des sujets allant de la misogynie aux abus en passant par la masturbation et le sexe. En plus de la maturité qu’elle a gagné, Billie présente un changement de direction créative qui s’accompagne d’un changement de look : cheveux blonds platine et vêtements moulants (souvent roses) constituent le style de celle qui nous avait présenté le contraire. "J'essayais de prouver que je peux faire ce que je veux. Je peux adopter un style vraiment masculin si je veux, et vraiment féminin si je veux. C'était un jeu amusant.", a-t-elle déclaré.

Passer d’un extrême à l’autre lui a beaucoup appris sur la perception des autres. "Je me sens plus sexy quand j’arbore un style masculin. Je ne me suis pas sentie sexy pendant une seconde en étant blonde. Quand j'étais blonde, les gens me traitaient différemment (…) Je pense que les gens m'ont prise plus au sérieux parce que j'ai eu ce style masculin. Si j'avais été plus girly, les gens auraient été beaucoup moins respectueux envers moi."