Billie Davis et la soul music mod’s anglaise

Billie Davis enchaîne les succès comme "Tell Him" (reprise des Exciters) et "I Want You to Be My Baby ". En 1967, elle signe chez Columbia Records et sort l'album "Billie Davis ".

Sa carrière, dans les années 1970, faiblit quelque peu, mais elle continue à enregistrer et à donner des concerts et en parallèle, elle compose pour d'autres artistes, notamment Tom Jones. On se souviendra de sa voix puissante et expressive, ainsi que son style de chant énergique et passionné. Très engagée en faveur du bien-être et des droits des animaux, elle a créé la Fondation Billie Davis pour soutenir diverses organisations.