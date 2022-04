Billets pour les matches, avion, logement pour la Coupe du Monde au Qatar: c'est impayable !

Si vous avez réussi à obtenir des billets pour les matches, prendre la direction de Doha veut dire billet d’avion. Pour ça, ce n’est guère mieux. Les prix doublent.

" Si vous voulez partir avant que les Diables Rouges ne jouent, donc vers le 21 novembre, un vol avec escale avec British Airways, par exemple, avec une escale à Londres, il faut compter plus ou moins 1 600€. " Ou autre possibilité selon Laura Bei, agent de voyages: " ... si vous faites un vol direct Bruxelles-Doha, avec Qatar Airways, alors là, on est à peu près à 2 300€ ".

Il est aussi difficile de trouver un logement sur place. Plus aucun hôtel, ou presque, n’est disponible. Tout simplement parce qu’il n’y en n’a pas assez. Le coût de la vie par contre est similaire à chez nous. Laura met cependant en garde : il faut aussi faire attention si on a envie de faire la fête ! En effet, au Qatar, l’alcool coûte très très cher : plus ou moins 10€ pour une bière, 15€ pour un verre de vin !

Si Qatar Airways propose des offres vol, logement et tickets tout compris à partir de 6 255 € par personne, l’Union Belge, elle, n’a pas encore communiqué sur les solutions abordables pour les supporters.

6 000€ ! A ce prix-là, vous supporterez probablement nos Diables de votre salon !