Bill Ward, le batteur de Black Sabbath, se souvient des origines du groupe…

Ward a aussi précisé que dès qu’il avait entendu la voix d’Ozzy Osbourne, il avait compris que le groupe avait un potentiel certain. Black Sabbath, qui a trouvé son nom définitif après s’être appelé successivement " The Polka Tulka Blues Band " et " Earth ", cartonnera dès ses débuts.

" Je sais que nous étions différents et que tout le monde nous haïrait. Mais à l’âge de 21 ans, j’étais lancé à pleine vitesse, et au sein de Black Sabbath. Qu’aurais-je pu vouloir de plus ? Nous étions tous amis au sein du groupe. On était du même endroit, avions les mêmes bases et parlions le même langage. " Le reste appartient à l’histoire…