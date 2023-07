Bill Sheehan, défenseur de la rivière Hackensack, l'une des plus polluées des Etats-Unis

Il n'est ni avocat ni financier ni politique, mais le militant Bill Sheehan a renversé des montagnes pour sanctuariser et nettoyer la rivière Hackensack, inlassablement polluée par l'industrie, à 10 kilomètres de Manhattan. Même si beaucoup reste à faire.

"Cette région du New Jersey, toute proche de New York, est le berceau de la révolution industrielle" américaine, explique cet ancien chauffeur de taxi à l'éternelle casquette. "Donc depuis plus de 200 ans, on dévaste cette rivière."

C'est après avoir acheté un bateau que le capitaine Sheehan, son surnom, a constaté l'état préoccupant de l'Hackensack, sur les bords de laquelle il jouait enfant. "Il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour réaliser que la rivière avait besoin d'un défenseur à temps plein", dit-il de ce cours d'eau enserré dans un maillage urbain ultra-dense.