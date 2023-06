Bill Murray et la chanteuse Kelis seraient en couple

Il y aurait anguille sous roche concernant Kelis ("Milkshake", "Trick Me") et Bill Murray. La chanteuse de 43 ans et l’acteur de 72 ans ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises.

On ne l’avait pas vu venir mais il semblerait que le milkshake de Kelis fait de l’effet à l’acteur de "Ghostbusters", Bill Murray, accusé d’avoir agressé sexuellement une collaboratrice du film "Being Mortal" dont le tournage a été interrompu il y a quelques mois.

Page Six rapporte que les rumeurs concernant Kelis et Bill ont éclaté le week-end dernier au festival Mighty Hoopla à Londres où la chanteuse de 43 ans s’est produite sur scène. L’acteur de 72 ans était là pour la soutenir.

On lit aussi sur Page Six que d’après US Sun, le "couple présumé" a été aperçu plusieurs fois déjà depuis qu’ils se sont rencontrés. Des sources proches des deux artistes ont déclaré au média américain qu’ils avaient également été vus ensemble dans le même hôtel et qu’ils "se sont rapprochés pendant un certain temps" après leur première rencontre aux États-Unis.

Une des sources a avancé que Kelis et Murray ont récemment traversé une expérience similaire douloureuse qui semble les avoir rapprochés : un deuil. "Quoi qu’il en soit, cela les a réunis, et aussi improbable que cela puisse paraître, ils sont tous les deux célibataires et s’amusent malgré l’écart d’âge assez important."