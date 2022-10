Bill Murray accusé d’agression sexuelle sur son dernier tournage

Ce n’est pas la première fois que l’attitude de l’acteur, humoriste et réalisateur américain, pourtant si populaire, est dénoncée.

La comédienne Lucy Liu (Ally McBeal, Kill Bill) s’était plainte du comportement "inacceptable et inexcusable" de Bill Murray à son égard lors de leur collaboration sur le film "Charlie et ses Drôles de Dames" en 2000. Il lui avait hurlé dessus en public et l’avait violemment insultée. Des faits confirmés par l’actrice et productrice du film, Drew Barrymore.

Dix ans plus tôt, c’est la comédienne Geena Davis (Thelma et Louise) qui a été la cible de Bill Murray. Elle raconte dans ses mémoires " Dying of Politeness " comment lors du tournage de "Quick Change", film dans lequel Bill Murray est au casting et à la coréalisation, le cinéaste avait "insisté" pour utiliser un appareil de massage sur elle : "J’ai dit non plusieurs fois, mais il n’a pas cédé". Il n’hésitait pas non plus à humilier et réprimander publiquement la comédienne : "Il y avait facilement plus de 300 personnes là-bas – et Murray criait toujours sur moi, pour que tout le monde puisse le voir et l’entendre".



Plus de trente ans (et une vague #Metoo !) séparent ces différentes affaires. Harcèlement et agressions sexistes et sexuels semblent connaitre eux aussi "Un jour sans fin"…