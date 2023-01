Bill Gates investit dans une start-up qui tente d’éliminer le méthane du fumier, des rots et des pets du bétail

Bill Gates investit dans une start-up qui a pour ambition de faire disparaître les émissions de méthane issues du fumier, des rots et des pets du bétail grâce à un complément alimentaire donné aux animaux.

Avant le dioxyde de carbone, on retrouve le méthane dans les gaz les plus nocifs pour l’environnement. Le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’environnement) le dénonce comme étant le "principal contributeur à la formation d’ozone troposphérique". Et le méthane libéré par le bétail (fumier, rots et pets) représente, selon Newsmonkey, environ 1/3 des émissions d’origine humaine.

La start-up australienne Rumin8 a donc pour ambition de faire disparaître les émissions de méthane issues du bétail grâce à un complément alimentaire à base de bromoforme, un composé chimique qu’on trouve dans certaines espèces d’algues, donné aux animaux. À la suite de tests indépendants, Rumin8 affirme qu’après moins d’une semaine, la production de méthane libérée par des moutons sous additif alimentaire a été éliminée dans sa quasi-totalité.

Grâce aux 12 millions de dollars supplémentaires donnés par des investisseurs comme Bill Gates, le budget de la start-up s’élève maintenant à 17,5 millions de dollars.