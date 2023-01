Bill Gates donne son avis sur les taxes que les super-riches devraient payer

Bill Gates a déclaré sur Reddit que les personnes très riches devraient payer "beaucoup plus" d’impôts.

COmme l’explique le journal Fortune, le milliardaire cofondateur de Microsoft a récemment animé son 11e "Ask Me Anything (AMA)" ("demandez-moi ce que vous voulez") sur Reddit.

Logiquement, la conversation a notamment tourné autour de l’argent et un utilisateur a posé à Bill Gates : pourquoi il achetait "autant de terres agricoles", s’il pensait que c’était un problème associé aux milliardaires et combien de terres ils étaient autorisés à acquérir grâce à leur richesse.