Bill Gates dézingue les NFT : “c’est la théorie du plus grand imbécile”

Le fondateur de Microsoft, et accessoirement milliardaire et philanthrope, s’est attaqué aux NFT lors d’un événement organisé par le site TechCrunch. Et il n’a pas mâché ses mots.

Bill Gates s’est notamment moqué des “Bored Apes”, ces images de singes qui sont sans doute les NFT les plus connus de tous. “Bien sûr, des images numériques chères de singes vont améliorer grandement l’état du monde”, a-t-il déclaré, un sourire aux lèvres.

Selon le milliardaire, les NFT ne seraient qu’une “classe d’actifs qui existe sur le principe de la théorie du plus grand imbécile. Quelqu’un va payer plus d’argent que j’en ai dépensé”, ajoutant qu’il ne voulait rien avoir à faire avec toute cette folie. Bill Gates s’est également attaqué aux investisseurs qui misent sur les NFT, expliquant que selon lui, ils ne sont que des “investisseurs court-termistes”, qui ne veulent qu’une chose : s’enrichir sur le dos des autres.

“Je suis plus habitué aux entreprises qui créent des choses ou des produits. Comme des fermes”, conclut-il dans ce court extrait vidéo.