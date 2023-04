Bill Callahan, musique artisanale

Silver Spring, 1988. Du haut de ses 22 ans, niché dans sa maisonnette du Maryland, Bill Callahan enregistre sa première cassette intitulée Macramé Gunplay. Au menu : des chansons expérimentales exclusivement composées sur une guitare désaccordée, enregistrées à l’arrache sur des machines légèrement loufoques. Un premier projet peu maitrisé mais beau quand même, qui reflète une envie d’expérimentation très ancrée. Une soif de singularité, d’artisanat et de bidouillages qui plait au label Drag City, qui finit par inviter l’artiste-génie à rejoindre son roster. Grâce à cette précieuse collaboration, Bill Callahan se professionnalise et part en studio, où il découvre une myriade de nouveaux joujoux : percussions, instruments à cordes et micros en tout genre, il redéfinit sa palette et donne à sa musique un côté plus rythmé. Véritable bourreau de travail, il en profite pour enregistrer une flambée d’albums sous le pseudonyme Smog, qu’il gardera jusqu’en 2007. Sans faire de bruit, il devient alors l’un des pionniers de la country alternative et de la révolution lo-fi.