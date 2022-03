Bilbo le Hobbit: une histoire que Tolkien avait imaginée pour ses enfants

Fantasy or not Fantasy, je vous défie de ne pas être ébloui par l'univers terrifiant mais incroyablement inspirant de JRR Tolkien. On en prend plein les mirettes du début à la fin... parce que c'est magique !



Tout a commencé avec cette petite phrase : " Dans un trou creusé dans le sol, vivait un hobbit ".





On est au début du 20ème siècle à Leeds en Angleterre, et comme presque tous les hommes, Tolkien est avant tout un soldat - Première guerre mondiale oblige - ce qui ne l'empêche pas de nourrir des ambitions artistiques. Déjà en 1915, il écrit de nombreux poèmes, presque tous d'inspiration elfique.



Plus tard dans les années 20, Tolkien devient papa, et la lumière dans les yeux de ses garçons au coin du feu le soir devient sa priorité.

Pour les amuser, il rédige des lettres du Père Noël où il invente des dizaines d'aventures, et commence un peu comme ça l'histoire d'un certain hobbit, qu'il nomme Bilbo (Bilbon en français).



En 1932, il a un manuscrit qui selon lui tient la route. Il le fait lire à Clive Lewis, un ami devenu grand critique littéraire, et à Elaine Griffiths, qui bosse chez l'éditeur Allen & Unwin. Il faudra pas moins de quatre ans pour que le paquet arrive enfin entre les mains de Stanley Unwin.



Une fois l'éditeur intéressé - déjà il faut une fin parce qu'il n'y en a pas - commencent d'interminables négociations concernant les illustrations, la correction des noms des personnages, l'intégration des cartes de Thror (pour info Thror c'est l'ancien roi des Nains dans l'univers de la Terre du Milieu).

Tolkien connaît sur le bout des doigts la galaxie infinie des mondes qu'il a imaginés, il ne lâchera rien !



Le bouquin sort en 1937 ! C'est un succès critique et commercial, les gosses aussi bien que les adultes adorent. Et là, c'est de nouveau la guerre, donc plus de papier. Il faut attendre 1942 pour qu'il soit réimprimé, sachant qu'entre temps, cette aura de livre introuvable en librairie, continue à faire grandir le mythe autour de Tolkien.



La suite, vous la connaissez : son éditeur le presse d'écrire une suite justement, que Tolkien appellera " Le Seigneur des anneaux "...

Aujourd'hui " Le Hobbit " c'est plus de 100 millions de livres vendus, des adaptations au cinéma, des jeux de société, des jeux vidéo, des documentaires, du théâtre... Une reconnaissance éternelle quoi.



Mais si sa vie a été jalonnée de rencontres déterminantes, il y a aussi eu des moments où il ne s'est pas passé grand chose, et c'est ce qui fait le charme de l'épopée de Tolkien. Des années entières où il se contentait d'élever ses quatre enfants, de boire des bières au bord de la mer avec ses copains, de lire des sagas islandaises en vieux norrois...



En tout cas, redonner goût au monde occidental pour la mythologie elfique et la tradition du conte, on peut le dire : c'était un exploit de géant, pour un petit hobbit...