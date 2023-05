Bilan touristique plutôt positif pour les vacances de printemps

Les vacances scolaires sont terminées. Alors quel premier bilan touristique peut-on tirer de ces premières vacances de printemps situées si tard dans le calendrier alors que nos voisins flamands ont pris leurs vacances de Pâques en avril ?

Du côté hôtelier, l’hôtel Ibis des Guillemins à Liège par exemple, se montre plutôt satisfait. Il annonce un taux d’occupation qui frise les 90% pour avril et pour les 15 premiers jours de mai. Au Mont Rigi, par contre, dans les Hautes Fagnes, on est franchement déçu des 15 derniers jours. L’hôtelier n’avait pas le sentiment qu’on était en période de vacances. Mais c’est peut-être aussi la météo, explique-t-il.

Au Monde sauvage d’Aywaille, on ne voit pas de différence de fréquentation par rapport aux années précédentes. Le directeur du parc animalier constate que les Flamands sont venus début avril et que la clientèle s’est étalée sur une plus longue période. Selon lui, on est passé d’une courte haute saison de deux semaines à une longue moyenne saison de pratiquement 6 semaines. Ce qui complique cependant l’organisation du travail, se plaint le directeur du Monde sauvage.

Au Préhistomuseum de Flémalle, par contre, le bilan est plutôt positif. Pour son porte-parole Frédéric Van Vlodorp, l’étalement des vacances apporte un plus en matière de fréquentation : " Au Préhistomuseum, malgré la seconde semaine maussade, nous enregistrons une progression intéressante par rapport à 2018 et 2019, que nous avons choisi comme référence car hors influence covid et hors exposition exceptionnelle comme Lascaux l’an dernier. Quant aux vacances néerlandophones durant la première quinzaine d’avril, elles ont constitué un bonus puisque nous avons accueilli pas mal de néerlandophones mais aussi des familles francophones dont les enfants avaient congé en raison d’une journée pédagogique ".

Enfin, le musée de la Boverie à Liège est lui aussi plutôt satisfait du lancement de sa nouvelle exposition de collections privées d’art contemporain avec entre 2000 et 3000 visiteurs pour ces 15 premiers jours de mai.