Bilan touristique plutôt favorable pour ces vacances d’hiver

Les vacances d’hiver sont maintenant terminées et l’heure est donc aux bilans dans les différents sites touristiques de la province. Un bilan dont les premières tendances connues sont plutôt bonnes puisque, à une exception près, le nombre de visiteurs n’a pas diminué. Mais la crise du pouvoir d’achat liée aux coûts énergétique a quand même eu une certaine influence.

Dans tout bilan, il y a des contents. Par exemple à Blegny mine, qui était ouvert une seule des deux semaines alors d’habitude l’attraction est fermée à cette époque : " Il faut savoir qu’on n’ouvrait habituellement pas pendant les vacances de Noël. On le fait seulement depuis 2020, durant une semaine, et donc cette année on ne s’attendait pas à avoir autant de succès puisque c’est la première année où on ouvrait en conditions normales. On est donc très content d’avoir eu 600 individuels et familles sur cinq jours. Pour nous, c’était vraiment une très bonne semaine ", s’enthousiasme Laure-Anne Gentges, responsable communication.

A l’Abbaye de Stavelot aussi on se dit très satisfait : " Ça s’est passé plutôt bien. Nous avons eu beaucoup de monde dans les musées et dans l’exposition temporaire qui est toujours active jusqu’au 26 mars. On peut dire que la fréquentation a été comparable voire supérieure à 2021, qui était déjà une bonne année ", se réjouit également Pierre Erler, responsable marketing.

Les Cantons de l’Est font généralement le plein de visiteurs à cette époque mais la crise est passée par là : " Dans l’ensemble, le bilan est plutôt satisfaisant mais on remarque que les coûts énergétiques et le manque de personnel ont quand même été significatifs pour les prestataires. La baisse du pouvoir d’achat a également marqué les réservations ", constate Claudine Legros, responsable marketing de l’agence du tourisme des Cantons de l’Est. Cela s’est notamment traduit par des séjours plus courts même si le nombre de visiteurs reste stable, que le taux d’occupation moyen est de 58 pc dans les hôtels et chambres d’hôtes, et de 80 à 100 pc dans les gîtes et maisons de vacances.

Par contre, au Préhistomuseum à Ramioul, attraction en partie extérieure, la baisse de visiteurs est significative : " Par rapport à la fréquentation, on observe une baisse par rapport à l’année dernière. Une diminution assez significative : -50 pc. On pense qu’avec la crise et la diminution du pouvoir d’achat, peut-être que certaines familles sont des choix ", estime Fernand Collin, directeur. Une diminution qui fera l’objet d’une analyse plus fouillée.