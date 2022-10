Bilan positif pour les commerces à l’approche d’Halloween

À quelques jours de la fête d’Halloween, les magasins spécialisés sont pris d’assaut. Cette fête païenne, qui n’était jusqu’à ce jour pas tellement populaire en Belgique, a pris de l’ampleur et ce n’est pas au détriment des commerces.

Une autre façon d’acheter

Alors que les congés scolaires n’ont pas encore commencé, certains magasins spécialisés n’ont presque plus de déguisements pour enfants. Les costumes les plus demandés sont étonnamment ceux qui coûtent un peu plus cher. Il faut compter une quarantaine d’euros pour un costume dit de bonne qualité. Jean-Paul Moreau, gérant d’un magasin de déguisement, témoigne : "Ils aiment bien dépenser un peu d’argent, mais ils veulent du bon, donc on ne vend plus les costumes très très bon marché. Maintenant, on vend les costumes qui se lavent en machine ou qui peuvent servir plusieurs fois."

Outre les déguisements, le maquillage aussi attire les clients. Faux sang, fausses plaies, tout est recherché pour avoir un visage qui fait peur tout en étant le plus réaliste possible. Alors que la période de vente n’est pas encore terminée, le gérant du magasin, Jean-Paul Moreau, tire un bilan financier très positif : "Cette année, on a vraiment eu un gros boom. Il faut compter entre 30 et 40% de bénéfice par rapport à l’année dernière et 20% de plus pour l’année 2019, une année de référence avant le covid."

Alors que la plupart des commerces commencent déjà à se préparer pour les fêtes de fins d’année. Ce commerce s’attend à une forte affluence ce week-end et lundi.