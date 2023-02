Bilan positif pour le recyclage de déchets médicaux en PVC : jusqu’à un million de tonnes pourrait être recyclé par an

"En cette période de post-covid, vu le nombre de burn-out et la pénurie chronique de personnel, on exige de plus en plus au personnel infirmier à qui on demande une tâche en plus mais chacun est conscient de l’impact environnemental", explique Evelyn Vass. Auparavant, ces déchets partaient à l’incinérateur. Une tonne a été récoltée en un an sur les sites de Sainte Elizabeth et Saint Michel, les deux hôpitaux pilotes.

VinylPlus est une association européenne qui soutient le programme de développement durable de l’industrie du PVC en Europe. "On estime que c’est de notre responsabilité d’augmenter le potentiel de circularité de ce matériel", explique Brigitte Dero, directrice de VinylPlus. "En fait, nous recyclons déjà le PVC depuis 20 ans, à partir de déchets de la construction. Il nous a semblé logique de récolter les déchets hospitaliers".