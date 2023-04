Bilan positif pour la Foire du livre de Bruxelles : "Un évènement populaire"

La foule s’est pressée ce week-end à la Foire du livre de Bruxelles qui accueillait plus de 1200 auteurs et plus de 300 exposants sur le site de Tour et Taxis. L’organisation tire un bilan positif pour cette première édition après l’épidémie de Coronavirus. Le public était au rendez-vous pour les traditionnelles séances de dédicace. Les files se sont allongées devant Amélie Nothomb, ou encore Eric Emmanuel Schmitt, deux poids lourds de l’édition. "L’évènement regagne ses lettres de noblesse, estime Grégory Laurent, commissaire général de la Foire. Il est vraiment populaire. Le mot 'populaire' est important. Le livre devient à nouveau un endroit où tout le monde se retrouve."