Bilan positif pour la 45e édition d’Antica Namur avec plus de 20.000 visiteurs du 19 au 27 novembre

La 45e édition du salon artistique Antica Namur, s’est clôturée dimanche sur un bilan jugé "très positif" par les organisateurs. "Plus de 20.000 visiteurs belges et européens ont foulé les allées de Namur Expo", ont-ils déclaré mercredi matin. Le concept sera exporté pour la première fois à Bruxelles, en avril.

Près de 115 exposants venus de Belgique mais aussi du Luxembourg, de France, d’Allemagne, d’Espagne et d’Italie se sont rassemblés à Namur Expo du 19 au 27 novembre. La foire a mis en avant les arts décoratifs du 18e et 19e siècle, la peinture moderne et contemporaine, l’orfèvrerie mais également le mobilier, de la haute époque à la modernité.

"C’est cet éclectisme qui nous a permis de séduire les professionnels et collectionneurs", selon l’organisation. "Le public a également apprécié le nouveau parcours thématique numérique créé autour de pièces d’exception."

Forte du succès de cette 45e édition, Antica Namur se déclinera sous la bannière "Antica Brussels", pour une première édition dans la capitale du 19 au 23 avril à Tour & Taxis.

La foire n'en délaissera pas pour autant sa terre d’origine depuis 1977 : elle reviendra à Namur du 11 au 19 novembre 2023.