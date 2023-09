Bilan plutôt positif pour ligne de bus estivale Bouillon-Orval

Début juillet, le TEC lançait une nouvelle offre de transport entre Bouillon et Orval, "la ligne Evasion" à destination des touristes de la Vallée de la Semois pendant la période estivale. Pendant 51 jours du 8 juillet au 27 août le bus a sillonné la vallée de la Semois entre Bouillon et l'Abbaye d'Orval. Et le bilan est plutôt satisfaisant.2500 personnes ont emprunté la ligne de bus estivale, et donc entre 20 et 30 voyageurs par jour ont ainsi pu découvrir la région grâce à "la ligne Evasion", avec des pointes de fréquentation les week-ends du 21 juillet et du 15 août. Expérience concluante ? L’évaluation doit encore être effectuée le bus devrait encore circuler l’été prochain dans la vallée de la Semois, us évasion Bouillon- Orval devrait revenir l'an prochain et peut-être même avec six voyages par jour au-lieu de quatre, cette année En attendant le TEC est occupé à revoir complètement l'offre de bus autour de Florenville. " Nous sommes en train de réfléchir, ", explique Daniel Davin, le Directeur d’exploitation du Tec Luxembourg, en concertation avec les communes et les citoyens, à repenser le réseau, pour qu’il soit plus clair et attractif, pour la clientèle ! " Le Tec qui a aussi lancé fin août deux nouvelles lignes express, Florenville-Luxembourg et Bastogne et Luxembourg