Bilan météorologique de l’été : un melting-pot belgo-belge de chaleur, soleil… et pluie

À Uccle, 290 millimètres de pluie sont tombés depuis le début de l’été météorologique. C’est un peu plus que la moyenne (234,2 mm). Pascal Mormal commente ces chiffres. Le météorologue de l’Institut Royal Météorologique précise en effet que, "sur l’ensemble de l’été, la pluie est tombée durant 46 jours, contre 42,6 en moyenne". Il a donc plu un peu plus que de raison, et surtout en juillet et en août, plus "arrosés" que juin. L’orage a grondé un peu plus souvent : 4 jours de plus que la moyenne de 39 jours, pour cette fameuse période 1991-2020.