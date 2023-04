Bilan météorologique de ce mois de mars : très humide, et sombre

Le 20 mars, c’était la journée du bonheur. On a pu compter sur un peu de douceur. Globalement, la météo fut très indécise, hésitant entre le frais, le froid, le chaud et le tempéré.

D’abord plus froid que la moyenne jusqu’au 9. Ensuite, une alternance de jours plus chauds et plus froids jusqu’au 15. Suivie d’une période légèrement plus chaude jusqu’au 25.

Cette alternance a fait que la température moyenne pour l’ensemble du mois a été de 7,5 °C à Uccle (normale : 7,1 °C) : des températures dites "normales". Le jour le plus froid fut le 11 mars : -2,3 °C à Uccle. Le jour le plus "chaud" fut le 17 mars : 18,1 °C (le printemps, le vrai !).