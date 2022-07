Bilan météo de juillet : pression atmosphérique record et conséquences remarquables

Si on ne mesure la pression atmosphérique "que" depuis 1901, l’observation d’autres paramètres, températures, pluviométrie, vitesse du vent… remonte à 1833. Et il faut remonter très loin pour trouver un mois de juillet plus sec que celui que nous venons de connaître, constate Pascal Mormal, météorologue à l’Institut Royal de Météorologie, l’IRM : "Il faut encore attendre les éventuelles faibles pluies qui pourraient survenir aujourd’hui, mais à la station de référence d’Uccle, on en est actuellement à 5,2 millimètres (sur une surface d’un m²). La moyenne c’est 76,9 millimètres. C’est le deuxième mois de juillet le plus sec depuis que l’on fait des relevés en Belgique. Il faut remonter à 1885 pour trouver un mois de juillet plus sec. C’est une situation particulièrement remarquable".

Une absence de pluie qui s’explique aussi par des orages très peu nombreux. "C’est aussi remarquable, poursuit Pascal Mormal. Le nombre de jours d’orages est le plus faible jamais observé, à égalité avec le mois de juillet 2020. On a comptabilisé que 3 jours d’orages. Or la moyenne est 13,2 jours".