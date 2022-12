Bilan du Mondial 2022 pour Panini : "Nous sommes en dessous de nos estimations les plus faibles"

Basée à Braine-l’Alleud, la société Panini Belgium est la filiale belge de l'éditeur italien de vignettes autocollantes à collectionner. Les albums publiés à l’occasion des coupes du monde et des Euros de football comptent parmi ses plus grands succès. "Notre record, c’était le Brésil en 2014. En Belgique, ça a été une explosion des ventes phénoménale", se souvient Thierry de Latre du Bosqueau, le patron de Panini Belgium. Lors du lancement de l’album consacré à la coupe du monde 2022 au Qatar, il ne se disait déjà pas très optimiste : l’événement se tenait en hiver et dans un contexte de crise économique et d’appel au boycott. Aujourd’hui, les chiffres des ventes confirment ses craintes : "Nous sommes dans un scénario plutôt négatif en termes de résultats de vente. On est en dessous de nos estimations les plus faibles, constate-t-il. On est peut-être à 50% d’une bonne coupe du monde et à 30% d’une coupe du monde moyenne".