Bilan du mercato du Standard : six transferts, pour changer d'ère ?

777 Partners avait annoncé la couleur : le Standard n'allait pas faire des folies lors de ses acquisitions estivales. 1,6M€ pour Osher Davida, 1,2M€ pour Noah Ohio, les deux transferts les plus coûteux du mercato liégeois sont loin d'être des noms ronflants. Ils répondent à un besoin de impérieux de vitesse dans la division offensive des Liégeois. Autour de ces joueurs, l'attaquant serbe Stipe Perica (Ex-Mouscron, 900.000€) sera chargé de proposer une alternative à un Renaud Emond en panne de confiance. Jacob Barrett Laursen, le back gauche arrivé de l'Arminia Bielefeld, n'a pas encore eu l'occasion de convaincre malgré quatre apparitions. Filippo Melegoni (ex-Genoa, autre club dans lequel le groupe 777 Partners est impliqué) est arrivé en renfort en prêt alors que Marlon Fossey sera une alternative à Gilles Dewaele au back droit. La maxime "quand on n'a pas d'argent, on doit avoir des idées" colle bien au mercato mené conjointement par Pierre Locht et Fergal Harkin.