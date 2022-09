Bilan du mercato du Standard : huit transferts, pour changer d'ère ?

777 Partners avait annoncé la couleur : le Standard n'allait pas faire des folies lors de ses acquisitions estivales. 1,6M€ pour Osher Davida, 1,2M€ pour Noah Ohio, les deux transferts les plus coûteux du mercato liégeois sont loin d'être des noms ronflants. Ils répondent à un besoin de impérieux de vitesse dans la division offensive des Liégeois. Autour de ces joueurs, l'attaquant serbe Stipe Perica (Ex-Mouscron, 900.000€) sera chargé de proposer une alternative à un Renaud Emond en panne de confiance. Jacob Barrett Laursen, le back gauche arrivé de l'Arminia Bielefeld, n'a pas encore eu l'occasion de convaincre malgré quatre apparitions. Filippo Melegoni (ex-Genoa, autre club dans lequel le groupe 777 Partners est impliqué) est arrivé en renfort en prêt alors que Marlon Fossey sera une alternative à Gilles Dewaele au back droit. En fin de mercato, Philip Zinckernagel a également signé pour un prêt. L'ailier de l'Olympiacos a rejoint la Principauté en soirée, tout comme Steven Alzate, un milieu axial venu de Colombie.

La maxime "quand on n'a pas d'argent, on doit avoir des idées" colle bien au mercato mené conjointement par Pierre Locht et Fergal Harkin.