Bilan du mercato de l’Union Saint-Gilloise : les promesses ont relayé les certitudes

Les autres transferts sortants étaient acquis dés le mois de juin. Les tauliers Teddy Teuma (Reims), Siebe Van der Heyden (Majorque) et Ismaël Kandouss (Gand) incarnaient l’épine dorsale depuis le projet en D2 et ont mérité leur bon de sortie pour services rendus. Plus surprenant, le départ d’Oussama El Azzouzi (Bologne), promis à un rôle de cador sur la Butte… mais dont l’ambition dévorante l’a mené vers d’autres cieux. Enfin, les prêts de Simon Adingra (Brighton) et Yobe Vertessen (PSV) ont échu sur le même mode de Kaoru Mitoma : plan de carrière et cherté de l’option à lever.