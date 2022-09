Bilan du mercato : Bruges sur une autre planète, Charleroi insatisfait, Anderlecht paré

Il y a le gratin du football belge, et puis il y a Bruges. Le Club a livré un mercato dispendieux, comme il l’avait fait la saison dernière. Le total des transferts entrants tourne autour des 50 millions d’euros. L’arrivée de Roman Yaremchuk pour 16+3 millions d’euros a lourdement contribué à ce chiffre. Derrière, le médian nigérian Raphael Onyedika a coûté 10 millions d’euros. Ferran Jutgla passerait presque pour un transfert au rabais avec ses 5 millions d’euros, soit un peu moins que Casper Nielsen (5,5M€) et Bjorn Meier (6M€). En bas de la colonne des arrivées les plus chères, on retrouve Dedryck Boyata. Le défenseur central, 31 fois Diable Rouge, va découvrir la première division belge. En acquérant autant de qualité, sans avoir perdu Hans Vanaken, pourtant désireux d’un départ, le FC Bruges réaffirme son statut de locomotive du football belge. Reste à voir comment Carl Hoefkens fera cohabiter la pléthore de talents aux postes offensifs.