Bilan du mercato avec Swann Borsellino : "un peu de bricolage au Standard, des ajustements à l'Union"

L'Union s'est renforcée via quatre arrivées : Cameron Puertas, Kacper Kozlowski, Koki Machida, Alex Millan. Des petites touches pour soulager les trois lignes de joueurs de champ. "Felice Mazzu jure par un dispositif avec deux attaquants titulaires, et je pense que dans ce genre de cas, tu as besoin d’avoir quatre solutions en tout. Sans Avenatti qui est parti mais avec Alex Millan qui est arrivé, il a toujours trois solutions. C’est des petits ajustements que tu fais pour aller chercher ton objectif que tu as coché en milieu de saison. Et cet objectif c’est de tenir jusqu’au bout. "