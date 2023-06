Bilan du Dauphiné avec Cyril Saugrain : Vingegaard favori du Tour, le flop Gaudu, UAE et Alaphilippe marquent des points

Vingegaard VS Pogacar : ce sera le duel attendu sur le Tour de France. Pour notre consultant Cyril Saugrain, le Danois part avec un coup d’avance compte tenu des incertitudes qui pèsent sur Tadej Pogacar.

"C’est compliqué de dire si Vingegaard est plus fort que l’an dernier à la même époque. Je n’ai pas l’impression qu’il ait été poussé dans ses retranchements. Il a certes martelé et dominé mais je pense qu’il en avait encore un peu sous la pédale. Il semble dans tous les cas très solide, les messages qu’il a passés sur ce Dauphiné sont rassurants pour lui et son équipe. Cela en fait le favori car on a encore beaucoup d’incertitudes autour de Pogacar qui a eu cette coupure suite à sa chute à Liège-Bastogne-Liège. Je pense que cette chute aura très peu d’influence sur son niveau à son retour mais malgré tout il y a beaucoup plus d’interrogations de son côté car il n’est pas encore de retour à la compétition. Je reste néanmoins plutôt confiant pour lui."