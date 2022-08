Bilan du Comité de concertation "Energie" : tenter d'amortir le choc en attendant que l’Europe fasse baisser les prix

Le gouvernement entend "écrémer" les surprofits que réalisent actuellement certaines entreprises de l’énergie. Un groupe de travail (CREG, SPF Economie, SPF Finances) est chargé d’examiner où se situent ces bénéfices excédentaires, s’ils peuvent être captés en Belgique et quels instruments fiscaux et juridiques peuvent être utilisés pour y parvenir. Il faut toutefois maintenir des conditions de concurrence équitables dans le secteur de l’énergie, constate le Codeco.

Du côté de l’énergie nucléaire, le gouvernement s’attaque déjà aux surprofits générés par les quatre centrales les plus récentes via l’impôt des sociétés et via un prélèvement supplémentaire sous forme de cotisation. Celle-ci s’élèvera de 750 à 838 millions d’euros cette année, un montant qui sera redistribué aux consommateurs.