Bilan des Mondiaux de cyclisme : la Queen Lotte Kopecky mais aussi les "oubliés" du cyclisme belge

Le slogan de ces championnats du monde de cyclisme rassemblés était : 'The biggest cycling event ever'. Traduction, 'Le plus grand événement cycliste de tous les temps'. Après un peu plus de dix jours de compétitions, ce slogan est validé. À Glasgow, nous avons vu, en quelque sorte, les Jeux Olympiques du cyclisme.

La Belgique a fait honneur à sa réputation de 'pays de vélo' et repart avec un total de 29 médailles, dont dix maillots arc-en-ciel de champion ou championne du monde. La moisson est impressionnante mais elle s’explique. En Écosse, il y avait 13 sports cyclistes et un joli lot de disciplines rassemblés. Par exemple, dix de nos 29 médailles proviennent du Gran Fondo, une épreuve de cyclisme sur route réservée aux cyclistes amateurs. Les paracyclistes sont allés décrocher un total de huit médailles, dont deux titres de champion du monde pour Maxime Hordies et Jonas Van de Steene. Bravo à eux aussi.