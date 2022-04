Bilan des classiques : Remco Evenepoel, l'arbre qui cache la forêt chez Quick-Step Alpha Vinyl

La saison des classiques dorénavant terminée, place aux bilans. Pour l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl, on dénombre deux succès : Fabio Jakobsen à Kuurne-Bruxelles-Kuurne durant le week-end d’ouverture et Remco Evenepoel sur Liège-Bastogne-Liège lors du week-end de clôture. La deuxième citée étant naturellement plus marquante que la première, de part l'importance de la course.

Au niveau des apparitions dans le top 5, on note la présence de Kasper Asgreen sur les Strade Bianche (troisième place) et celle de Julian Alaphilippe à la Flèche Wallonne (quatrième place). L’an dernier, Davide Ballerini avait remporté le Nieuwsblad, Sam Bennett avait levé les bras sur Bruges - La Panne et Kasper Asgreen l’avait imité sur le Grand Prix E3 et sur le Tour des Flandres.

Seulement deux victoires : c’est globalement la déception qui prime pour les autres résultats de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl sur les classiques flandriennes puis ardennaises de la saison, comme en atteste ci-dessous le récapitulatif du premier coureur de la formation belge à l’arrivée. Le bilan total, grâce aux courses à étapes, reste honorable : 19 victoires.

"Il y a un goût de trop peu. Quand on regarde les chiffres des dernières années, ils ont toujours gagné. Ils ont toujours été présent. Cette année encore, ils ont connu du succès à l’étranger, mais pour cette équipe, les courses flamandes sont très importantes. Et à l’heure actuelle, on vit quand même une année très particulière après 2 ans de covid. On n’a jamais eu autant de coureurs malades, d’équipes incomplètes ou même des équipes qui ne participent pas à une épreuve à cause du covid ou à cause de la grippe", indiquait notre consultant Gérard Bulens à notre micro il y a quelques semaines.

Het Nieuwsblad : Florian Sénéchal, 9e

Kuurne-Bruxelles-Kuurne : Fabio Jakobsen, 1er

Strade Bianche : Kasper Asgreen, 3e

Milan-Sanremo : Florian Sénéchal, 14e

Bruges-La Panne : Michael Morkov, 12e

Grand Prix E3 : Kasper Asgreen, 10e

Gand-Wevelgem : Kasper Asgreen, 32e

A Travers la Flandre : Jannik Steimle, 14e

Tour des Flandres : Kasper Asgreen, 23e

GP de l’Escaut : Fabio Jakobsen, 15e

Amstel Gold Race : Kasper Asgreen, 6e

La Flèche Brabançonne : Remco Evenepoel, 6e

Paris-Roubaix : Yves Lampaert, 10e

La Flèche Wallonne : Julian Alaphilippe, 4e

Liège-Bastogne-Liège : Remco Evenepoel, 1er