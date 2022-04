Bilan des classiques : Lotte Kopecky s’installe au sommet, le peloton féminin a pris l’accent italien

"Cela devient de plus en plus difficile de gagner dans le cyclisme féminin". Le constat, posé par Annemiek van Vleuten après sa victoire à la Doyenne, est limpide. Et résume parfaitement ses premiers mois de 2022. La coureuse de Movistar reste l’une des meilleures cyclistes du monde, mais au cours de ce printemps, elle s’est souvent cassé les dents sur une concurrence toujours plus relevée.



Sur les routes blanches (2e), les pentes des bergs du Ronde (2e) ou les pourcentages abrupts du Mur de Huy (2e), l’ancienne championne du monde s’est démenée et a maltraité sa machine. Mais sans pouvoir décramponner ses adversaires. La Néerlandaise boucle quand même son printemps avec quatre jolis bouquets (une étape et le classement général du Tour de Valence, Het Nieuwsblad et Liège-Bastogne-Liège) et la conviction qu’elle peut encore gagner. A condition de durcir la course au maximum pour user la résistance de l’opposition.