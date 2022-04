Bilan des classiques : Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux est "devenue une belle équipe du World Tour"

Sur l’Amstel Gold Race et la Flèche Brabançonne, l’équipe belge sera plus discrète. Avant un nouveau coup d’éclat sur l’Enfer du Nord. Dans une course complètement débridée, Tom Devriendt anticipe et se porte à l’avant. Au prix d’un terrible effort, il se classe 4ème et échoue au pied du podium, mais pas de regret : "Fuck (sic), je suis complètement cassé. J’ai tout donné, il restait 300 mètres mais je n’y arrivais plus. J’étais vraiment cassé. Je n’ai fait que suivre, suivre, suivre et finalement je suis 4e, c’est incroyable", déclarait Tom Devriendt à notre micro, après l’arrivée.

Derrière Devriendt, les coéquipiers étaient tout aussi inspirés. Dans une course pourtant très difficile et rapide, IWG parvient à placer six de ses sept coureurs dans le TOP 30 ! De quoi ravir le manager Jean-François Bourlart qui déclare : "On est devenu une belle équipe World Tour".

Et pour convaincre les derniers sceptiques, Quinten Hermans clôture le brillant printemps de son équipe en montant sur la boîte à Liège-Bastogne-Liège.

Durant les classiques, la formation Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux a trouvé la recette et l’alchimie pour aller décrocher de sacrées performances. Elle va maintenant se tourner vers les grands tours (Giro, Tour de France et Vuelta) avec, au moment d’écrire ces lignes, déjà 6 victoires au compteur, 22 podiums et 74 TOP 10. Et dire qu’en 2021, l’équipe wallonne avait dû attendre le Giro pour décrocher son premier succès de la saison.