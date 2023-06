Bilan de la première année en option danse à Namur : "L'évolution dans leur danse mais aussi se développer humainement"

"J'ai envie de retenir que c'est fantastique" nous explique Aline Demuysere, et ce avec une touche d'émotion. "Chaque jour, chaque mois qui passe. C'est une découverte pour les élèves et pour les professeurs. Certes, tout a été à construire durant l'année, mais toujours avec passion et enthousiasme. Noaline, elle, a découvert une "nouvelle" école : "C'est beaucoup plus amusant. De ne pas avoir que des cours généraux et de pouvoir... danser !"

Pour la coordinatrice, dès le début de l'année, le plaisir et l'émotion furent présents. "Le meilleur moment de l'année a été le jour où on a découvert les élèves que j'ai vu les élèves dans le studio où j'ai vu cette vingtaine d'élèves présents. Ça, c'était la grande surprise. J'en ressens d'ailleurs encore l'émotion. Mon pire souvenir ? Je n'en ai pas. Je n'en ai pas..." Et si il elle devait coter cette première année ? "Je dirais que déjà, c'est réussi. On n'est pas en échec. Certes, on peut toujours améliorer les choses. J'ai fait des erreurs pendant l'année. Mais je dirais sept ou huit, sur dix. Je vois une belle évolution, en tout cas, à travers le développement des élèves qui se sentent bien ici. Et c'est vraiment ce que l'on met en œuvre." Noaline s'est rendue compte elle-même de cette évolution : "On m'a beaucoup dit que je ralais beaucoup moins qu'en début d'année... J'ai l'impresion que tout cela m'a beacoup ouverte aux autres. Quand on bosse ensemble, il y a beaucoup plus de complicité. Cela m'a beaucoup aidé à travailler sur moi-même."

On essaye qu'ils se sentent bien pour apprendre et danser. Se développer en tant qu'adolescent que l'on doit guider pour aller dans la vie d'adulte.

Et d'Aline de conclure : "se développer humainement, mais aussi observer l'évolution dans leur danse, dans leur travail. Moi, je crois que c'est ça l'important. En fait, quand je dis qu'il n'y a pas d'échec et qu'on a gagné, c'est le fait que l'on voit leur évolution. Et donc c'est gagné."