Bilan d’audience de Drag Race Belgique : la consommation à la demande, grande gagnante!

A l’issue de huit semaines de compétition acharnée, Drag Couenne a été sacrée grande gagnante et devient officiellement la Reine des Drag Queen de Belgique. L’heure est maintenant au bilan et le moins que l’on puisse dire c’est que les chiffres sont plus que positifs et en phase avec la consommation du public jeune-adulte qui privilégie la consommation non-linéaire de nos émissions.

Sur le linéaire : Audience TV : 380.438 téléspectateurs uniques en TV (reach global TV 10 minutes live +7) pour les 8 épisodes. En moyenne, chaque épisode a été vu par près de 100.000 téléspectateurs (reach global TV 10 minutes live +7).

Sur le non- linéaire : Sur Auvio, à J+10, on comptabilise 216.000 vues. Ce qui fait de Drag Race le troisième meilleur succès sur Auvio sur Tipik après le Foot et la F1.

En TV, 72% de la consommation se fait en différé.

Sur Auvio, le pic d'audience se faisait tous les jeudis, au moment de la mise en ligne de l'épisode, ce qui confirme encore une fois une vraie attente du public.

Sur les réseaux sociaux : Drag Race Belgique s'offre aussi de bonnes performances sur les réseaux avec 4,7 millions d'impressions sur le compte Instagram, 2 millions de vues vidéos et 585 mille utilisateurs uniques touchés.

La RTBF est fière du succès de l’adaptation belge du show mondial RuPaul’s Drag Race et de son succès sur le digital !

Vous pouvez tout (re)voir sur Auvio!