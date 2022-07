Bilan climatologique du mois de juin : normal mais avec de nombreux jours d’orage

Températures fluctuantes

A Uccle, les journées plus chaudes et plus froides ont alterné durant le mois. En conséquence, les températures du mois se sont finalement situées proches des valeurs normales.

La température moyenne pour l’ensemble du mois a été de 17,7 °C à Uccle (normale : 16,7 °C).



Nombreux jours d’orage

Nous avons enregistré pendant le mois écoulé 17 jours d’orage dans notre pays (normale : 11,8

jour). C’est seulement en 2016 (21 jours) et en 1992 et 2007 (18 jours) que ce nombre étai encore plus élevé.

Au total, 87,6 mm de précipitations sont tombés à Uccle durant le mois écoulé soit un peu plus que la normale (normale : 70,8 mm). Le total journalier le plus élevé a été mesuré le 8 juin et a atteint 20,6 mm.

Cette quantité est tombée en 14 jours (normale : 14,1 jours).

Durant les orages, de grandes différences ont pu être observées, même localement,

au niveau des précipitations tombées.



Dans notre pays, les précipitations les plus faibles sont tombées dans la région côtière

(Environ 70% des quantités normales) tandis que les précipitations les plus abondantes sont

tombées en Hesbaye (environ 155% des quantités normales). Localement, ces pourcentages

ont été plus extrêmes encore (entre 60% et 260%). Le total journalier le plus élevé a été mesuré

à Andenne le 5 juin (77,3 mm).



Un mois ensoleillé

Le soleil a brillé au total durant 238 heures 42 minutes à Uccle (normale : 199 heures 16 minutes).