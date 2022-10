Bilan climatique du mois de septembre : automnal et pluvieux

Pluvieux et très instable avec un record du nombre de jours d’orage

Après un été extrêmement sec, l’instabilité a été très marquée tout au long des dernières semaines. Résultat : un record du nombre de jours d’orage a été enregistré par l’IRM. Au total, 15 jours d’orage ont été enregistrés dans le pays alors que la normale est de 7,5 jours. Le précédent record pour l’actuelle période de référence se situait à 14 jours (enregistrés en 2001, 2005 et 2017).

Côté précipitations, alors qu'elles ont été très rares cet été, avec une sécheresse très importante, la pluie a fait son grand retour. Bonne nouvelle donc pour nos sols ! Il est même tombé plus de précipitations que la normale. A Uccle, station de référence, on a enregistré un total de 104,8 millimètres de précipitations alors que la normale est de 65,3 millimètres.

Cette quantité est tombée en 20 jours (normale : 14,1 jours). Bien qu’il s’agisse du cinquième mois de septembre le plus pluvieux de l’actuelle période de référence, le record absolu de 2001 n’a jamais été approché (199,4 mm).

Et du côté des différences par régions, c’est en Lorraine belge que les précipitations les moins importantes ont été relevées. A l’inverse, les précipitations les plus importantes sont tombées dans les Polders (environ 230% de plus que la normale).