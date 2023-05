Bilan 2022 de la Sabam : des chiffres plutôt positifs mais pas pour tous les artistes, "la majorité de nos membres touchent moins de 100 € par an"

Comment les artistes ont-ils vécu la saison 2022 ? Ont-ils surmonté les effets du Covid-19 et de la crise financière ? Réponse dans le bilan annuel que publie la Sabam et dont les chiffres témoignent des droits d’auteur et de compositions qu’ils ont obtenus l’an dernier. Et si ces chiffres sont plutôt positifs, cela n’est pas le cas pour tous les artistes.

Rappelons que la Sabam est l’organisme qui perçoit les droits d’auteur pour le compte de ses 46.602, auteurs, auteures, compositrices, compositeurs, sans oublier les éditrices et les éditeurs de Belgique. Selon les derniers chiffres, 2022 a été la meilleure saison depuis 2019 et le Covid-19.

Attention cependant aux apparences. Steven De Keyser, le patron de la Sabam rappelle qu’il s’agit d’une année de transition : "Les chiffres au niveau de nos perceptions dans leur entièreté sont relativement positifs. Mais cela cache quand même une autre réalité. Il y a eu beaucoup moins de concerts, beaucoup moins d’événements théâtraux, beaucoup moins de fêtes et donc le résultat est que les gros événements ont eu lieu. Les gros artistes ou les artistes connus internationaux ont pu profiter de la reprise. Mais pour les artistes belges souvent, qui ont moins cette réputation internationale ou qui n’attirent pas nécessairement le grand public, c’est resté une année compliqué."

Au total, ce ne sont pas moins de 115 millions d’euros tout de même qui ont été versés aux artistes, soit une augmentation de 6% par rapport à l’année précédente.