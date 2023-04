Bilal Hassani, terrifié par le harcèlement homophobe, annule son concert dans une ancienne église

Ce mercredi 5 avril, Bilal Hassani représentant de la communauté LGBT, devait se produire à Metz dans une ancienne église. Il a été contraint d’annuler son concert suite à une polémique provenant des mouvances catholiques et traditionalistes locales dévoile le Huffingtonpost. Le blog du collectif "Lorraine catholique" criait à la "profanation" en demandant aux "chrétiens fidèles" de prier devant la salle de concert et ainsi procéder à un "chapelet de réparation" trouvant que les prestations du chanteur "ne sont rien d’autre que pornographiques".

Avec beaucoup d’émotions, l’artiste s’est livré sur le sujet sur le plateau de C à Vous. "Il m’est arrivé plusieurs fois de recevoir des menaces et je me suis toujours porté le plus courageux possible. Mais là, ça commençait à être inquiétant pour mon public", poursuit-il, "Il y avait un rassemblement qui allait avoir lieu devant la salle et autour, dans la ville. Ils allaient essayer peut-être de viser mes fans, mon public et c’est ce qui me terrifie le plus, ce sont des jeunes personnes qui viennent pour s’amuser, passer un bon moment". Live Nation, le producteur de la tournée a décidé avec Bilal d’annuler ce show : "Nous ne pouvons laisser un rendez-vous qui devait être un moment de joie, de partage et de fête, devenir un lieu de tension et de malveillance accrues". Désacralisée depuis plus de 500 ans, l’ancienne église Saint-Pierre-Aux Nonnains est aujourd’hui un lieu de culture qui accueille des expositions et des spectacles.

Choquée de la triste nouvelle, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak apporte son soutien à Bilal Hassani et à son public via un post sur twitter : "Face aux extrémismes, aux appels à la haine, à la violence, la culture doit rester un espace de liberté et d’émancipation".