Bilal Hassani révèle avoir subi un viol : "C’est la seule fois où j’en parlerai"

Lors de son passage dans l’émission Sept à huit, le chanteur Bilal Hassani a révélé pour la première fois avoir subi un viol en 2019. Un fait traumatisant dont il n’avait encore jamais parlé publiquement.

Le chanteur Bilal Hassani était l’invité de l’émission Sept à huit, diffusée ce dimanche soir sur TF1. Dans cet entretien, le nouveau juré de Danse avec les stars, a révélé avoir été victime d’un viol en 2019.

Avec une personne de mon cercle, quelqu’un à qui je faisais confiance, on est parti en soirée. Je suis rentré de cette soirée avec lui. J’avais bu deux, trois verres, mais je ne ressentais pas ce qu’on ressent quand on boit deux, trois verres.

Le chanteur raconte, "j’étais clairement sous l’influence d’une substance que je n’avais pas voulu prendre. J’ai commencé à avoir des 'black-out', des moments où j’avais plus la mémoire".

Bilal Hassani raconte avec beaucoup d’émotions son réveil le lendemain matin avec cette personne dans son lit. "Il se passait, ce qui peut se traduire comme une agression sexuelle. C’était un viol. Voilà", dit-il à Audrey Crespo-Mara en ajoutant : "Je me suis dit : 'Ne pose pas de questions, ne dis rien, avance, passe à autre chose'."

Après cette soirée, le chanteur informe ses proches, mais, à cause de sa notoriété, il se retrouve contraint de ne pas porter plainte pour éviter "de nourrir la haine que je reçois", comme il l’explique, mais cela reste "quelque chose qui me hante chaque jour". Donc "Non, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas en parler en public. Et là, c’est la seule fois où je vais le faire", assure le jeune chanteur.