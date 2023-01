Bilal El Khannouss sur la réussite de Genk : "On n’a peur de rien, à l’entraînement tout le monde se rentre dedans !"

À la question 'où et quand Genk va-t-il s’arrêter ?', le milieu offensif de Genk répond avec le sourire : "cette question, vous me l’avez déjà posée après le match contre Anderlecht ! (Il rigole) C’est une très bonne question, et en fait, on ne sait pas. On prend match par match et on va voir où ça s’arrête, tout en espérant que ça ne s’arrête jamais. Ce qui fait notre force c’est le fait de n’avoir peur de rien. Honnêtement, je ne sais pas si vous avez déjà vu un de nos entraînements mais tout le monde se rentre dedans, c’est impressionnant".

Après une Coupe du monde avec la sélection marocaine, Bilal El Khannouss (18 ans) nage dans le bonheur. "Depuis la Coupe du monde, je dois avouer que ma vie a changé un peu. Un Mondial, ce n’est pas n’importe quoi, c’est le plus grand évènement au monde. Je suis très fier d’y avoir participé et d’avoir pu jouer un match (NDLR : une petite heure de jeu, dans la petite finale face à la Croatie). Mon meilleur souvenir reste la qualification contre l’Espagne en huitièmes de finale. Mais je reste les pieds sur terre, je sais que tout peut aller très vite de façon positive ou négative. Le plus important est de réaliser ça et quand vous l’imprimez, vous pouvez faire de belles choses", conclut Bilal El Khannouss.